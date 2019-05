Insgesamt 122 Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen präsentieren in der Ems-Halle, der Galerie Münsterland und einem angrenzenden Zelt ihre Betriebe und Ausbildungsangebote für junge Menschen.

Ob berufliche oder schulische Ausbildung, duales Studium, Praktikum, Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst – ein umfangreiches und vielfältiges Angebot wartet auf die Schüler. Die jungen Leute und ihre Eltern können persönliche Gespräche mit den Ausstellern führen und sich umfassend über alle Angebote informieren, die sie interessieren. Auch Bewerbungen können mitgebracht und direkt an den Unternehmensständen abgegeben werden.

Am Donnerstagabend von 17 bis 19.30 Uhr ist die Messe für alle Interessierten geöffnet, am Freitag besuchen die Schüler der weiterführenden Schulen aus Emsdetten und Saerbeck die Berufswahlmesse im Rahmen des Schulunterrichts.

Die Berufswahlmesse ist eine von zwei Berufsinformationsveranstaltungen, die alljährlich von der Stadt Emsdetten in Kooperation mit der Gemeinde Saerbeck, den weiterführenden Schulen in Emsdetten und Saerbeck, dem Verein Lernen fördern und der Agentur für Arbeit organisiert werden. Die Veranstaltungen sollen junge Menschen bei der beruflichen Orientierung unterstützen und ihnen somit die Berufswahl erleichtern. Gleichzeitig erhalten die teilnehmenden Unternehmen die Gelegenheit, ihren Betrieb und ihr Ausbildungsangebot praxisnah zu präsentieren, junge Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen und so dem Fachkräftemangel frühzeitig entgegenzuwirken.

Die zweite Berufsinformationsveranstaltung für Schüler ist das Azubi-Speed-Dating am Donnerstag, 27. Juni, von 18 bis 20 Uhr in Stroetmanns Fabrik. 47 Unternehmen haben sich für die Veranstaltung angemeldet. Die teilnehmenden Betriebe und interessierte junge Menschen haben beim Azubi-Speed-Dating die Gelegenheit, ohne Voranmeldung in ruhiger Atmosphäre erste kurze Kennenlerngespräche miteinander zu führen und Bewerbungsunterlagen auszutauschen.