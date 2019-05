Schülerin verletzt und beschimpft

Saerbeck -

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall aufgenommen, der sich – wie erst jetzt bekannt wurde – am Montag, 29. April, auf der Kolpingstraße ereignete. Eine 15-jährige Schülerin war gegen 10 Uhr zu Fuß auf der Kolpingstraße unterwegs. Den Schilderungen zufolge, befand sie sich in Höhe der „Alten Hauptschule“, als sich ein silberfarbener Pkw näherte und in flotter Fahrweise die Kolpingstraße vom Busbahnhof kommend in Richtung Schulstraße entgegen der dort eingerichteten Einbahnstraße befuhr.Der Pkw berührte das linke Bein der Schülerin, woraufhin der Fahrer ausstieg und diese aufs übelste beschimpfte. Im Beisein einer Lehrerin verneinte die Schülerin, verletzt zu sein. Später stellte ein Arzt eine Verletzung fest, meldet die Polizei. Der Fahrer soll etwa 75 Jahre alt gewesen sein. Er war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte weiße kurz geschnittene Haare. Er war mit einem Auto mit ST- Kennzeichen unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Emsdetten, 0 25 72/93 06 44 15.