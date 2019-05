Schweiß und blaue Flecken haben sich gelohnt

Saerbeck -

Ganz nah dran war unsere Mitarbeiterin Belinda Raffel bei der Hip-Hip-Europameisterschaft am Wochenende. Sie tanzte in Veldhoven in den Niederlanden für das HK Dance Studio selbst mit in dem Team The Pack. Was am ersten Turniertag beim europaweiten Hip-Hop-Treffen der United Dance Organisation (UDO) los war, schreibt Belinda Raffel.