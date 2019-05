Noch keine positiven Signale

In der Sitzung des Planungsausschusses am Mittwoch dominierten zunächst die kritischen Nachfragen.

Die Technik war es scheinbar nicht, die die Ausschussmitglieder vollzählig davon abhielt, erste positive Signale auszusenden. Laut RMS-Geschäftsführer Chantre verarbeitet die Anlage Rinder- und Schweinegülle in einem geschlossenen System ohne Geruchsimmissionen. Das erzeugte Methan kann als Bioerdgas ins Netz eingespeist werden oder vor Ort in Blockheizkraftwerken mit bis zu 20 Megawatt Leistung verbrannt. Das entstehende Kohlendioxid wird verflüssigt und weiter genutzt. Der Rest wird in den flüssigen und den festen Teil getrennt. Feste Bestandteile können in Form von Pellets als Braunkohlersatz oder Dünger dienen. Aus dem flüssigen Teil werden wie in einer Kläranlage Nähr- und Reststoffe herausgeholt. Das Wasser wird durch Erhitzen von Keimen befreit und kann dann, wieder auf die richtige Temperatur gebracht und „hochrein“, in einen Bach oder Fluss eingeleitet werden – 200 Kubikmeter pro Stunde. Soweit der Vortrag im Ausschuss.

Als Pluspunkte nannte der RMS-Geschäftsführer: bis zu 30 direkt entstehende Arbeitsplätze, Entlastung von Äckern und Grundwasser im Kreis Steinfurt, CO-Einsparung durch kürzere Transportwege statt teils überregionalem Gülle-Tourismus, weniger Ausstoß des klimaschädlichen Methans aus Güllesilos und Entspannung bei der sich verschärfenden Problematik: Was machen Tier-Betriebe mit der Gülle? „Für den Landwirt ist die Gülle bei uns dann komplett entsorgt“, erklärte Chantre, für Kosten von etwa acht Euro je Tonne zuzüglich Transport. 400 000 Tonnen Gülle pro Jahr aus dem Kreis Steinfurt seien ihm in Aussicht gestellt worden, beantwortete der RMS-Geschäftsführer eine Nachfrage von Ausschussmitglied Christian Schulte (SPD).

Das blieb nicht die einzige Frage. Um die Wasserqualität und die Finanzierung der Investition ging es Mechthild Lüggert von der UWG. Die Länge der Gülle-Lieferverträge wollte Hubert Geisemann (CDU) wissen und, ob die Anlage auch kleiner möglich sei. Bernd Schweighöfer (SPD) befürchtete einen Freifahrtschein zur Aufstockung der Tierbestände.

Bürgermeister Roos verwies auf die Ziele der Klimakommune Saerbeck und die Gülle- und Nitratprobleme in der Landwirtschaft. Es gebe offene planungsrechtliche Fragen für den einzig möglichen Standort im Gewerbegebiet Nord II, stellte er fest. Das Genehmigungsverfahren inklusive Bürgerbeteiligung liege in der Hand der Bezirksregierung. Roos kündigte für die Ratssitzung eine Verwaltungsvorlage an, die eine Begleitung des Projekts vorsieht.