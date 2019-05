Kämmerer mit Bausparvertrag

Bei den Häusle bauenden Schwaben möchten sich Guido Attermeier nicht so gerne verorten. Seinen Platz sieht er in der Kämmerei im Saerbecker Rathaus. Aber er hat Bausparverträge – dienstlich. Das ist erstens für eine Kommune in der nördlichen Hälfte Deutschlands ziemlich ungewöhnlich. Zweitens führt das, was Guido Attermeier in der Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstagabend als „eigentlich unspektakulär“ beschrieb, dann doch in die südlichen Bundesländer.

Eigentlich ist die Sache simpel und dürfte manchen Bauherrn bekannt vorkommen. Nur die Summen sind höher. Die Gemeinde Saerbeck hat 2015 zwei Bausparverträge über je 500.000 Euro bei der – wie passend - Schwäbisch-Hall abgeschlossen. Seitdem fließen auf diese Konten jährlich je 25.000 Euro. In sechs bzw. sieben Jahren laufen zwei ältere Darlehn der Gemeinde aus. Die Restschuld von dann einer Million Euro soll mit den Bausparverträgen getilgt werden. Der Clou dabei: Die Bausparverträge bieten ab 2025 Zinssicherheit mit 1,5 Prozent.

Schon seit Längerem und auch aktuell sind Kredite zwar besonders für Kommunen sehr günstig – aber wer weiß, was kommt. Kämmerer Attermeier weiß dieses: keine Darlehnszinsen jenseits der 1,5 Prozent – keine Überraschungen. Und wenn der allgemeine Kreditmarkt günstigere Konditionen bietet, bedient sich Saerbeck eben dort und steckt die 0,25 Prozent Guthabenzins vom Bausparen ein.

Geld kommt zu Geld, oder anders herum: Wer sparsam wirtschaftet, dem eröffnen sich weitere Sparmöglichkeiten. Dieser Sinnspruch gilt wohl auch für Kommunen. Die Idee zum Bausparen als Instrument zur Zinssicherung ist bei Kommunen in Süddeutschland verbreitet, erzählt Attermeier. Die seien finanziell robuster aufgestellt als viele Städte und Gemeinden in NRW, könnten ohne zusätzliche Kredite Geld für Sparbeiträge aufbringen.

Beim Durchforsten der Saerbecker Darlehn und der Suche nach möglichst günstigen Möglichkeiten, wurde im Gespräch mit einem Banker das Bausparen zum Thema. Umzufinanzieren ist regelmäßig etwas im Rathaus. Die Idee, das in NRW mit Bausparen gegen Zinssteigerungen abzusichern, scheint allerdings recht neu. Eine Suchabfrage im Internet mit den Stichwörtern „Kommune“ und „Bausparen“ fördert jede Menge süddeutsche Anbieter zu Tage. Fügt man „NRW“ hinzu, geht es plötzlich um vermögenswirksame Leistungen im öffentlichen Dienst.

Die Idee ist also ziemlich clever für hiesige Verhältnisse. Und der Kassenstand stimmte im Saerbeck auch. „Ich bin als Kämmerer konservativ“, erklärt Guido Attermeier, „aber ich habe mir gesagt: Wenn wir die Sparrate aufbringen können, machen wir das“. Wird das Geld zwischendurch knapp, könnte man ja aussetzen. Und die Sparraten seien letzten Endes nichts anderes als eine vorgezogene Tilgung.

Bürgermeister und Rat waren anfangs ziemlich überrascht, erinnert sich Attermeier. „Wir waren die ersten hier in der Region“, sagt er, „aber wenn man das Konzept erklärt hat, ist es logisch“. Auch in Kämmererkreisen hätten sich einige Kollegen danach erkundigt.

Der Finanzausschuss empfahl jetzt dem Rat, die Bausparverträge weiter zu füttern, auch wenn der Gemeindehaushalt mit Millionen-Investitionen im laufenden Jahr vorübergehend ins Minus rutschen könnte.