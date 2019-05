Ein Feuerwerk für die Ohren, ein wohltuender Abend für die Seele und ein ganz besonderer Frühlingsgruß: Das Kolping-Blasorchester (KBO) präsentierte am Samstagabend gemeinsam mit dem Jugendblasorchester in der Bürgerscheune ein sommerliches Frühjahrskonzert.

Das Beste von „Santiano“, der „Graf Zeppelin-Marsch“, „The Final Countdown“ und „Tanz der Vampire“: Das Kolping-Blasorchester unter der Leitung von Uwe Krause und das dazugehörige Jugendblasorchester (JBO) unter der Leitung von Holger Hill präsentierten am Samstagabend in der Bürgerscheune ein Frühjahrskonzert, das kaum facettenreicher hätte sein können. Sowohl die erfahrenen Musiker wie auch die musikalischen Nachwuchstalente lieferten ein durchaus beachtliches Niveau und bewiesen vor allem bei der Auswahl der Werke eine besondere Kreativität.

Davon zeigte sich auch Uwe Krause als KBO-Dirigent begeistert: „Es läuft gut. Musik läuft nie nach Plan – weil es live ist, bleibt immer ein Restrisiko, aber es läuft gut“, sagte er auf Nachfrage in einer Konzertpause. Da hatten die Frauen, Männer und Jugendlichen auf der Bühne das Highlight des Abends bereits erfolgreich hinter sich gebracht: „Der musikalische Höhepunkt war heute Abend ‚Gullivers Reisen‘.“ In dem Stück wird der bekannte satirische Roman nacherzählt. Mit vier Sätzen und gut zwölf Minuten Länge ist das Stück „ziemlich anspruchsvoll“, sagt Krause, denn „das sind vier verschiedene Stile, die man nicht einfach so runter spielen kann.“

Doch alle Beteiligten seien gut vorbereitet zum Konzertabend erschienen, wie Dirigent Uwe Krause berichtete: „Geprobt haben wir eigentlich von Januar bis heute. Sofort nach dem Weihnachtskonzert und auch nach dem Benefizkonzert im Januar haben wir geprobt. Das hört sich viel an, aber wenn man nur einmal in der Woche zusammenkommt, sind das gar nicht so viele Termine.“

Besonders erfreut zeigte sich Uwe Krause ebenso wie sein Kollege Holger Hill vom Jugendblasorchester von der Publikumsresonanz auf das Konzert. Die rund 150 Zuhörer bewiesen zudem auch selbst den Abend über immer wieder Taktgefühl und ließen sich vom Orchester zum Mitstampfen und Klatschen animieren: „Das Publikum kann man für so etwas gerne einspannen. Das ist auch wichtig. Es ist auch gut, dass so viele heute da sind, gerade weil so viel Arbeit in diesem einen Abend steckt“, so Uwe Krause, der den Abend mit einer sehr humorigen Moderation kurzweilig hielt.