Der Baubeginn für die Fußgängerampel an der Emsdettener Straße in Höhe der Zufahrt zum Parkplatz Teigelkamp steht fest. Bürgermeister Wilfried Roos nannte in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses dem 15. Juli als Termin, den ersten Montag in den Sommerferien. Als voraussichtliche Bauzeit nannte Roos vier Wochen.

Die neue Ampel soll das Überqueren der Fahrbahnen auf diesem kurvigen und stellenweise schlecht einzusehenden Abschnitt erleichtern. Der Ratsbeschluss zum Bau geht zurück auf eine Anwohnerinitiative für mehr Verkehrssicherheit auf dieser viel befahrenen Straße. Mehrere hundert Menschen hatten die Forderung nach einem ganzen Maßnahmenbündel mit ihren Unterschriften unterstützt. Ein Argument waren die Kindergarten-Zuwegungen, das Mehrgenerationenhaus und die Wohngebäude der Ledder Werkstätten für Menschen mit Behinderung entlang der Straße. Weil die Emsdettener Straße nach Ansicht des Kreisstraßenbauamts und auch des hinzu gezogenen Landesverkehrsministerium weiterhin auch dem überörtlichen Verkehr dient, blieb von der Forderungsliste zunächst nur die Ampel übrig.