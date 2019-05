Warum sind die Radwegeschilder weg? Wo dürfen Radler in welche Richtung fahren? Vielleicht zusammen mit den Autos auf der Fahrbahn, obwohl ein Radweg da ist? Solchen Fragen zu offenkundigen Veränderungen im Dorf unter anderem für Radfahrer widmet sich der Stammtisch der Kolping-Senioren am Donnerstag, 6. Juni. Das Treffen beginnt um 10 Uhr im Mehrgenerationenhaus (MGH), Emsdettener Straße 1. Die Antworten soll Bürgermeister Wilfried Roos liefern, kündigte jetzt der Stammtisch-Organisator Berthold Heim an. Er lädt interessierte Senioren innerhalb und außerhalb der Kolpingsfamilie ein dazuzukommen. Neben aktuellen Themen bieten die monatlichen Stammtische Gelegenheit zum Austausch und Klönen in gemütlicher Atmosphäre, sagt Heim.