Ihre Goldene Hochzeit feierten am Montag Christel und Horst Niermann. Und wenn man anmerkte, dass die 67-Jährige und ihr acht Jahre älterer Ehemann gar nicht nach diesem Anlass aussehen, bekam man zu hören: „Das sagen alle.“

Gebürtig kommen beide aus Münster. Sie leben aber schon seit 45 Jahren in Saerbeck, seit zwölf Jahren am Fährweg. „Meine Christel habe ich als 14-Jährige zum ersten Mal gesehen und gleich meinem Kumpel gesagt: Die heirate ich“, erzählt Horst Niermann vom Kennenlernen und der offensichtlichen Liebe auf den ersten Blick. Und geklappt hat es auch.

Er als Maurer, später Innenausbauer und LKW-Fahrer, sie als gelernte Friseurin – warum aus Münster nach Saerbeck? „Ganz einfach“, sagt Horst Niermann, „wegen der Mietpreise“. Die Gehälter seien seinerzeit „nicht so dolle“ gewesen, und mit dem einzigen Sohn Marc, heute 49 Jahre alt, wurde die Zwei-Zimmer-Wohnung gegenüber dem Schlachthof in der großen Stadt zu klein. Die erste Saerbecker Wohnung in der Nordbrede „konntest du mit Münster nicht vergleichen“ bei Größe und Preis, erinnert sich der Jubilar. Mit ihrer Entscheiddung, aufs Dorf zu ziehen, seien sie immer bestens zufrieden gewesen, sagen beide, „mehr kann man nicht wollen“.

Gemeinsam „haben wir alles, auch Krankheiten, überstanden, das hat zusammengeschweißt“, bestätigen sich die Beiden gegenseitig. „Wir reden viel miteinander, von früher und von heute“, sagen Christel und Horst Niermann über die Zeit im Ruhestand. Es gibt mal eine Urlaubsfahrt, mal eine Ausflugstour mit dem jetzt kleineren Auto. Und es gibt die beiden Enkel Ina-Marie (12 Jahre) und Nico (14), die beide in Saerbeck leben. Zur Goldhochzeit sind sich Beide einig: „Wir genießen immer noch das Leben, angefangen mit dem gemeinsamen Kaffee morgens.“