Alle zwei Jahre sponsert die Pfarrgemeinde einen Ausflug in einen Freizeitpark, um sich bei den vielen Messdienern für ihr Ehrenamt zu bedanken.

In diesem Jahr nahmen 51 Kinder und Leiter diese Möglichkeit wahr, und machten sich um 9. Uhr auf den Weg Richtung Bestwig. Die Gruppe teilte sich am Ziel in mehrere Kleingruppen auf und stürmte auf die ersten Attraktionen: die Wildwasserbahn, das Riesenrad und die schnellste Achterbahn des ganzen Freizeitparkes. Immer wieder sah man von der Wildwasserbahn halbnasse Messdiener aussteigen oder hörte die Schreie von einer der zahlreichen Achterbahnen. Bei so vielen Fahrten blieb auch ein Fehler nicht aus, denn in der Wildwasserbahn blieben vier Messdiener stecken und durften sich über eine besonders lange Fahrt freuen.

Nach einem fünfstündigen Aufenthalt waren alle sehr erschöpft. Die abenteuerlustigsten Besucher waren im Bus die ersten, die für ein kurzes Nickerchen einschliefen. „Besonders viele junge Kinder haben sich angemeldet. Aber dafür haben wir die Leiter mitgenommen, damit die Kids nicht alleine durch den Park laufen“, sagt Organisatorin Marit Herkenhoff. Kinder, die bereits älter sind, haben natürlich Ansprechpartner vor Ort, durften den Tag aber eigenständig verbringen. „Die Aktion kommt eigentlich ganz gut bei den Kindern an. Es ist ja auch für jeden was dabei“, so Herkenhoff weiter.

Um 18 Uhr endete das Abenteuer für jeden. In 2021 dürfen sich die Messdiener auf den nächsten Freizeitpark freuen.