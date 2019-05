Um die Anschaffungszuschüsse für den Renault Zoe und die Gemeinnützigkeit des Fördervereins nicht zu gefährden und die Versicherungsprämien stabil zu halten, soll das E-Auto laut Plan des Fördervereins Klimakommune ausschließlich kostenlos an einen klar begrenzten Personenkreis ausgeliehen werden: Gemeindebedienstete, Ratsmitglieder und Mitglieder des Fördervereins.

„Keine Extrawurst für den Förderverein Klimakommune“, fordert nun die UWG-Fraktion und beantragt, den Beschlussvorschlag, der am Donnerstag, 23. Mai, dem Gemeinderat vorliegt, zu ergänzen: „Entleiher können alle Saerbecker Bürger sowie Mitglieder des Fördervereins und Gemeindebedienstete, die keine Saerbecker Bürger sind sein, soweit sie eine gültige Fahrerlaubnis für Pkw haben.“

Dieser Antrag hat laut UWG drei Gründe: „Erstens, der gemeindeeigene Zoe ist mit öffentlichen Mitteln finanziert worden. Es ist daher bedenklich, den Pkw nur an einen exklusiven Personenkreis zu entleihen“, so Fraktionsvorsitzende Mechthild Lüggert: „Es könnten sich zum Beispiel Mitglieder des Fördervereins, die keinen Wohnsitz in Saerbeck haben den Zoe ausleihen. Nicht jedoch Saerbecker Bürger, die nicht Mitglieder des Fördervereins sind. Dadurch würden Mitglieder des Fördervereins gegenüber anderen Saerbecker Bürgern bevorzugt. Der Kreis der Entleiher muss daher auf alle Saerbecker Bürger ausgeweitet werden.“

Zweitens schreibt die UWG: „Der Verwaltungsvorschlag würde zu einer unangemessenen Bevorzugung des Fördervereins als solchem führen. Die Miete eines Zoe bei einem gewerblichen Mietwagenunternehmen würde für drei Tage weit mehr als 100 Euro betragen. Ein Mitglied des Fördervereins erhält somit bei einer Entleihung des Fahrzeugs einen geldwerten Vorteil, der seinen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 25 Euro weit übersteigt. Der Förderverein hat dadurch die Möglichkeit seinen Mitgliedern einen Vorteil auf Kosten der Gemeinde Saerbeck zuzuwenden, der anderen Vereinen nicht zur Verfügung steht. Diese Bevorzugung ist nicht zu rechtfertigen.“

Drittens nennt die UWG den Verwaltungsvorschlag einen eklatanten Verstoß gegen die gemeindlichen Richtlinien zur Vereinsförderung. „Die Unterstützung des Fördervereins und seiner Mitglieder, wie ihn der Verwaltungsvorschlag vorsieht, ist nach den geltenden Richtlinien nicht vorgesehen. Wie kann man zukünftig sinnvoll mit den Saerbecker Vereinen über die Vereinsförderung reden, wenn für bestimmte Vereine ‚Extrawürste gebraten‘ werden?“, fragt Mechthild Lüggert.

Der Gemeinderat kommt am Donnerstag um 18 Uhr im Ratssaal zusammen.