Die jungen Leute sind in den sozialen Netzwerken unterwegs mit einer aktuellen Mission. Am heutigen Samstag wollen sie auch an den Haustüren klingeln. Demokratie voranbringen heißt ihre Aufgabe bei der bundesweiten 72-Stunden-Aktion des Bunds der deutschen katholischen Jugend (BDKJ). Konkret: Sie wollen die Beteiligung an der Europawahl in Saerbeck hochbringen „72 Stunden für 72 + X“ Prozent, das steht im europäischen Gold und Blau auf ihren Plakaten. 2014 waren es 64,2 Prozent.

„Das wollen wir schlagen“, gab am Donnerstagabend Henning Jaske aus Leiterrunde als Parole aus und kündigte einen „parteipolitisch neutralen Wahlkampf für die Wahlbeteiligung“ an. Gerade erst hatten die Messdiener im Pfarrheim von Pastoralassistent Philipp Langenkämper erfahren, was in den folgenden drei Tagen eigentlich genau ihre Aufgabe ist. Sorgen, dass es nicht klappt, müssen die Messdiener nicht haben. Sie können sich der Unterstützung von ganz oben sicher sein: „Euch schickt der Himmel“ heißt das Motto der 72-Stunden-Aktion kirchlicher Jugendverbände.

Alle, die mit unter 18 Jahren noch nicht wählen dürfen, haben die Messdiener auch im Blick. Ihre Stimme ist bei einer U 18-Jugendwahl gefragt, die von 10 bis 16 Uhr im Pfarrheim, Am Kirchplatz, läuft – inoffiziell natürlich, aber als Stimmungsbild der Jüngeren. Anders als bei erwachsenen Wahlberechtigten gibt es für U 18-Wähler nach der Stimmabgabe eine frische Waffel als Belohnung. Das Ergebnis der U 18-Wahl wird ab 16 Uhr im Pfarrheim präsentiert.