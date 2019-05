Wohl organisiert und ergebnisorientiert ging es am Samstag beim Rosen machen im Feuerwehrhaus zu, sozusagen dem Auftakt zur heißen Phase der Vorbereitungen. Viele Hände rödelten und banden arbeitsteilig Krepppapierschlangen zu vielfarbigen Rosen. Die Tausender-Marke war schnell geschafft. Eingelagert bis zum großen Fest wurden die Rosen körbe- und säckeweise.

Die Vorab-Termine, die nun noch anstehen: 31. Mai Vogelstange schmücken; 1. Juni Müllsammelaktion in der Bauerschaft; 2. Juni Kinderschützenfest am Feuerwehrhaus; ab 3. Juni täglich ab 16 Uhr Aufbau am Festplatz am Hof Rüschenschmidt, Westladbergen 106.

Das große Jubiläums-Schützenfest beginnt mit den amtierenden Majestäten Marlon Berkemeier (Kinderkönig), Albert Pottmeyer (König), Josef Teigeler (Kaiser) und Laurenz Remke (Sternkönig) am Samstag, 8. Juni. Den Auftakt macht der Festgottesdienst um 10 Uhr an der Marienkapelle (Spielplatz). Von dort geht es zur Vogelstange im Wäldchen hinter Brockmeyer, wo zwischen 12.30 und 17 Uhr erst der neue König, dann der neue Kaiser ausgeschossen werden. Der Jugendball ab 20 Uhr mit DJ Taifun ist wieder auf dem Festzelt.

Am Pfingstsonntag, 9. Juni, beginnt um 10 Uhr an der Vogelstange das Sternkönigschießen. Um 15.30 Uhr treten die Schützenbrüder am Festzelt an, um dann ab 16 Uhr auf dem Hof Schmiemann die Majestäten auszuholen. Der Jubiläumsabend für geladene Gäste beginnt auf dem Festzelt um 17 Uhr. Krönender Abschluss des Jubiläums-Schützenfests ist der öffentliche Königs- und Kaiserball auf dem Festzelt mit der Liveband FunTime. Er beginnt um 20 Uhr.

Zum Jubiläum haben die Westladbergener Schützen die Chronik erweitert und neu aufgelegt. Sie ist am Festwochenende erhältlich oder über die Bezirkskassierer. Das Festkomitee bittet auch die Frauen der Vereinsmitglieder um Mithilfe bei Aufbau und Schmücken.