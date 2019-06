Schon seit März hat der Student der Umwelttechnik seinen Schreibtisch im Rathaus, teilt die Gemeinde in einer Presseinfo mit. „Ich fühle mich wohl hier. Die Atmosphäre ist sehr kollegial und die Mitarbeiter nehmen sich viel Zeit für mich.“

Aktuell kümmert sich Christian Ixmann (26 Jahre) um das Projekt „Stadtradeln“ und baut zusammen mit Peter Engler weiter am Modell des Bioenergieparks. Dazu kommen noch Projekte in der Öffentlichkeitsarbeit, die Aktualisierung des Interauftritts der Klimakommune, organisatorische Arbeiten und mehr. „Das ist schon ein Unterschied zu meinem Ingenieursstudium“, schaut er auf seine aktuellen Aufgaben, „aber diese Arbeit ist genauso wichtig.“

Christian Ixmann stammt aus dem Siegerland und hat vor seinem Studium im Fachbereich Energie-Gebäude-Umwelttechnik an der Fachhochschule eine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik absolviert. Die Klimakommune Saerbeck hat er in einer Vorlesung bei Professor Christof Wetter kennengelernt. Schon da fand er das Saerbecker Projekt spannend. Jetzt, nach fast drei Monaten praktischer Erfahrung, hat sich seine Perspektive auf die Klimakommune vertieft und erweitert: „Das Besondere an Saerbeck ist, wie die Bevölkerung mitzieht. Da ist ein Projekt von den Bürgern für die Bürger.“

Die Begeisterung gibt er übrigens gerne weiter: „Wenn ich erklären soll, wie die Klimakommune Saerbeck funktioniert, sage ich immer: Das sollte man sich unbedingt selbst anschauen.“ Seine Eltern und die Freundin hat Christian Ixmann übrigens genau mit dieser Idee nach Saerbeck gelockt: Ausflug ins Münsterland mit Besichtigung der Klimakommune Saerbeck. „Alle waren beeindruckt und total begeistert.“