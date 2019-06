Seit 20 Jahren ist der Förderkreis Seniorenzentrum am See tätig. Die jüngste große Aktion war die Anschaffung eines Rollstuhl-Fahrrads. Zur Jubiläumsfeier waren deshalb die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses, die Mitglieder des Förderkreises und die Vertreter der Sponsoren (Sparkasse, Volksbank, Landjugend-Theatergruppe, Firma Tippkötter), die den Kauf des Rollstuhlfahrrades erst möglich gemacht hatten, zu Kaffee und selbst gebackenem Kuchen vom Vorstand eingeladen. Zu den Unterstützern, denen der Vorstand dankte, gehörten auch Hinterbliebene, die Kondolenzspenden an den Förderkreis gaben.

Die Erste Vorsitzende, Renate Fischer, begrüßte die Gäste mit dem Wunsch nach einem angenehmen Nachmittag. Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes des Seniorenzentrums wurden Kaffee und Kuchen serviert.

Zum Abschuss wurde das Rollfiets noch einmal vorgestellt. Einige Senioren ließen sich gerne zu einer Probefahrt durch die Cafeteria einladen, ebenso Frank Plaumann, der ehemalige Geschäftsführer des Seniorenzentrums vor der Übernahme durch die QualiVita AG. Er und Andre Dolle übergaben bei der Versammlung gleich weitere Spenden.

Barbara Schmidt, Leiterin des Seniorenzentrums, bedankte sich mit Blumensträußen beim Vorstand des Förderkreises und wünschte sich weiterhin gute Zusammenarbeit.