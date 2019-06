Mirko Krampe holt Vogel herunter

Mirko Krampe heißt der neue König des Bürgerschützenvereins Saerbeck-Dorf. Am Freitag holte er den Vogel im Schützenwäldchen am Sportplatz herunter und seine Freundin Jenny an die Seite. Beim großen Ausholen der Majestäten vor dem Bürgerhaus am Samstagabend begleiteten ihn als Ehrenherren Kai Berger mit Freundin Sabrina und Maximilian Krampe mit Freundin Celine. Das Freundinnen-Trio deutet schon an: Der BSV kommt in diesem Jahr jugendlich daher.

Und noch eine Besonderheit hatte das Schützenfest, das von Donnerstag bis Samstag lief, zu bieten. Die zurzeit kirchenlose St.-Georg-Pfarrgemeinde verließ am Samstag auch ihr Ausweichquartier im Forum der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) und kam für die reguläre Vorabendmesse ins Schützenfestzelt. Sonst gehen die Schützen in die Kirche. Die Sakristei in der späteren Sektbar, der Schmuck des Blumenteams hübsch vereint mit den hängenden Blüten im Festzelt: Pastoralreferent Werner Heckmann befand, dass das Zelt besonders gut für Gottesdienste geeignet ist, dass es zu dem Bild passt, Gott schlägt sein Zelt unter den Menschen auf.

Während es draußen wie drinnen an diesem sonnigen Samstag gut warm war, sorgten offene Ecken für etwas Durchzug in den voll besetzten Stuhlreihen, in denen beim Aufstehen und Hinsetzen die Majestätenketten klimperten. Mit Verweis auf die Fridays-for-Future-Bewegung schlug Pfarrer Peter Ceglarek den versammelten Schützen und weiteren Gottesdienstteilnehmern vor, als Christen eine „Sundays-for-Future“-Bewegung zu gründen: „Unser Glaube ist nachhaltig, erneuerbar und unerschöpflich.“ Lesung und Kollekte erledigten Schützenbrüder.

Nach etwas mehr als einer Stunde Gottesdienst machten die Schützen sich auf zum Ausholen auf der Wiese vor dem Bürgerwiese. Ordentlich zelebriert vom Oberst Michael Sundermann (dieses Mal mit Mikrofon klar und deutlich zu verstehen) schritten die alten, neuen und die Jubelmajestäten die Reihen der Schützenbrüder ab. Sternkönig ist Ludger Baune mit seiner Frau Gabi an der Seite, Jungkönig ist Florian Strothmann mit Freundin Katharina. Die Kinderkönigskette trägt Elias Dieckmann, an seiner Seite Laura Determann. Weiter im Amt ist Kaiser Manfred Wermers mit seiner Frau Elisabeth. Neben den abgedankten 2018er Majestäten mit dabei die Jubelkönige: Andre Osterhoff (Sternkönig vor 25 Jahren), Paul Schlüter (Sternkönig vor 50 Jahren), Christoph Coersmeier (König vor 25 Jahren) und Ferdi Buschermöhle (König vor 40 Jahren). Auch mit dabei an den drei Tagen: der Spielmannszug Dorf und das Kolping-Blasorchester.

„Zwei Tage Schützenfest voll durchgezogen, und ihr seht alle gut aus“, bescheinigte Oberst Michael Sundermann den Versammelten und dankte besonders den Frauen, Freundinnen, Töchtern und Müttern für die Unterstützung. Dann ging es nach dem Fahnenschlag zurück zum Festzelt für den Ball der Majestäten.