In einem Vorort von Medebach werden die Kinder und Leiter vom 23. bis 26. August ein spannendes, lustiges und abenteuerliches Wochenende erleben. Geplant wird das Lager von Leonie Topp-Brinkmann, Gero von Blohn, Justus Hartken, Kai Bangewitz und Belinda Raffel. „Das Motto wird natürlich nicht verraten. Aber die Kinder erwartet etwas, was wir so in der Art noch nicht hatten“, sagt Lagerleiter Kai Bangewitz. Auch die Inhalte der Spiele und Aktionen werden dem Motto angepasst, ebenso wie das Abendprogramm. „Wir hoffen, dass wieder viele Kinder dabei sind und wir eine schöne Zeit im Sauerland haben werden“, so Kai Bangewitz.