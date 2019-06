Bei einer Führung im Museum wurde den Besuchern an vielen Beispielen die Kunstepoche des Jugendstils nahe gebracht, die Architektur, Mobiliar, Glaskunst, Grafik, Plakatkunst, Schmuck und Malerei umfasste.

Anschließend ging es in die Dortmunder Nordstadt. Die Senioren waren überrascht, dass es dort ganze Straßenzüge mit vorwiegend gut restaurierten Jugendstilfassaden gibt, die von einem sehr kompetenten Führer in ihren besonderen Einzelheiten erläutert wurden.

Am Ende waren sich alle einig: Man hatte viel Neues erfahren und einen interessanten Tag in Dortmund verbracht, schreibt die Seniorenunion abschließend in einer Pressemitteilung.