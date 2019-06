Die Idee von Mitarbeiterin Gerda Hoof zahlte sich mit 2700 Euro aus. 700 Euro davon gingen bereits als Spende an die DRK-Kita Burg Funkelstein, mit der zusammen die Saerbecker Zahnarztpraxis das Schnullerbaumfest am Seniorenzentrum am See organisiert. Weitere 700 Euro nahm nun Anne Nottmeier für die Regenbogengruppe in Empfang. Diese Gruppe kümmert sich um Freizeit- und Sportaktivitäten für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige. 1300 Euro erhielt Pfarrer Ramesh Chopparapu für Hilfsprojekte in seiner Heimatregion in Indien, zuletzt unter anderem Augenoperationen und die finanzielle Unterstützung beim Schulbesuch. Ihren Dank richteten die Spendenempfänger an das Team der Zahnarztpraxis Schymocha und besonders an die gebefreudigen Patienten. „Wir wollen die Zahngoldaktion fortführen“, kündigte Clemens Schymocha an.