Leistungsnachweis vor Publikum

Saerbeck -

Auf dem Gelände des Reiterhofs Ottmann an der Ibbenbürener Straße findet am Samstag, 29. Juni, der diesjährige Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Steinfurt statt. Ausrichter ist in diesem Jahr die Freiwillige Feuerwehr Saerbeck. Von morgens 7 Uhr bis in den späten Nachmittag treten über 1000 Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Neben einer praktischen Übung, in der ein Löschangriff aufgebaut wird, stehen drei weitere Stationen an. So müssen zum Beispiel verschiedene Konten und Stiche gelegt oder gestochen werden. Ferner sind Fragen aus dem VDF-Fragenkatalog zu beantworten. Letztlich steht ein sportlicher Teil mit Staffellauf an, bei dem die Kameradinnen und Kameraden beispielsweise durch ein Rohr kriechen und über einen Schwebebalken laufen müssen.