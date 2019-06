Vielleicht lag es an den über 30 Grad, oder das Mittagessen stand bei so manchem gerade auf dem Tisch.

Johan und Mateo Glombik hofften, dass es im Laufe des nachmittags noch mehr Besucher werden. Denn sie hatten in ihren Kinderzimmern aufgeräumt und wollten ihr Taschengeld etwas aufbessern. Auf die Frage, was sie sich von dem Verdienten kaufen wollen, antworteten beide: „Sparen.“

Wer sich gestern den Weg in den Wöstenpark gespart, verpasste echt etwas. Das Team der Mobilen Jugendarbeit baute diverse Spiel- und Aktionsaktionen auf. In einem mit Zeitungen gefüllten Zelt konnten die Kleinen sich 20 Sekunden durchwühlen und Bonbons finden. Kinderschminken stand auf dem Programm, ebenso wie eine Schatzsuche durch den Park.

Bürgermeister Peter Vennemeyer brachte in seiner kurzen Einweihungsrede zum Ausdruck, dass er hoffe, dass der Wöstenpark gut angenommen werde. „Nirgendwo in Greven sind so viele Kinder auf einer Stelle konzentriert wie hier.“ Die 6500 Quadratmeter große Fläche mit altem Baumbestand ist in den vergangenen Monaten zu einem kleinen, multifunktionalen Freizeitareal für alle Generationen umgebaut worden. Neben Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und fitnessfreudige Erwachsene gibt es dort auch eine größere Zahl von Ruhebänken zum Sitzen und Klönen.