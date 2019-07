Der Sportverein veranstaltete sein zweites Kita-Turnier, bei dem die örtlichen Kindertagesstätten Burg Funkelstein, Sonnenschein, St. Marien und Emilia, Kaleidoskop und Kita Regenbogen dabei waren.

„Alle Kinder sind zwischen vier und fünf Jahren alt. Wir haben den ältesten Jahrgang eingeladen, weil wir sie schon Mal etwas anlocken wollen“, sagte Andreas Tholl, Koordinator der G- bis E-Jugend des SC Falke Saerbeck. Um 15 Uhr begann der Spaß mit einer Begrüßung, Team-Einteilung und einer kurzen Aufklärung der Regeln. Anders als im Vorjahr traten die Kindergärten nicht gegeneinander an, sondern wurden in gemischte Teams eingeteilt. Aus 50 Kindern wurden sechs Gruppen mit je sieben bis acht Kindern gebildet.

Auch der Ablauf änderte sich ein bisschen: An sechs verschiedenen Stationen konnten die Kinder verschiedene Übungen durchführen. Aufgrund der Temperaturen beinhalteten zwei Stationen Wasserspiele. „Da vorne können sie Einwürfe üben und auf eine Wassermuschel zielen. Treffen sie, kriegen die anderen Kinder eine Abkühlung“, so Andreas Tholl. An einer anderen Station mussten die kleinen Torschützen durch einen Rasensprenger laufen, während sie schossen, damit sie lernten, Ablenkungen nicht zu beachten. Neben zwei Spielfeldern wurden die Pässe, die Ballannahmen und das Dribbeln gefördert.

Jugendleiter Heiko Schumacher wärmte die Kleinen mit einem Spiel auf. Kaum 20 Minuten später fing das Turnier auch schon an. „Wir haben uns dafür entschieden, Tore zwar ordentlich zu bejubeln, aber keine Punkte zu zählen. So gibt es bei der Siegerehrung keine Verlier. Wir wollen nicht, dass irgendjemand hier traurig nach Hause geht“, erklärte Andreas Tholl. Auffällig war, dass die Kinder gar nicht auf das Gewinnen abzielten, sondern jeder für sich ein schönes Spiel haben wollte. „Jeder von ihnen hatte nach dem letzten Spiel ein Lächeln auf den Lippen, so muss das doch“, so Tholl.