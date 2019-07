Um 18 Uhr heißt es für die Schützen Antreten an Hövel‘s Festhalle in voller Uniform. Nach der Messe (18.15 Uhr) werden um 19.15 Uhr die Fahne und Majestäten ausgeholt. Danach geht es in einem kurzen Marsch zur Vogelstange, wo ab 19.45 Uhr der neue König übermittelt wird, mit anschließender Kettenübergabe an den neuen Schützenkönig.

Der Samstag, 6. Juli, startet um 10 Uhr mit dem Antreten der Schützen an Hövel‘s Festhalle mit den Familien in ziviler Kleidung. Darauf hin werden um 10.15 Uhr die Majestäten aus der Festhalle ausgeholt. Während des anschließenden Frühstücks werden der oder die neue Knubbenkönig oder Knubbenkönigin ermittelt sowie der oder die neue Kinderkönig oder Kinderkönigin. Mit der Ehrung des neuen Kinderkönigs mit Kettenübergabe wird gegen 12 Uhr gerechnet, die Ehrung des neuen Knubbenkönigs mit Kettenübergabe voraussichtlich um 12.30 Uhr.

Mit ihren Partnerinnen und in Uniform treten die Schützen um 19 Uhr an der Vogelstange an. Es werden die Majestäten an der neuen Halle der Firma Hövel gegenüber der Vogelstange ausgeholt, mit Ordensverleihung und anschließendem großen Festumzug. Der Eintritt zum Schützenball (ab 20 Uhr) ist frei.

Nach einer hoffentlich tollen Feier am Samstagabend klingt das Schützenfest am Sonntag, 8. Juli, ab 14.30 Uhr an Hövel‘s Festhalle aus. Es gibt Kinderbelustigung sowie Kaffee und Kuchen.