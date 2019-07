In der vierten und fünften Ferienwoche erwartet 35 Kinder, die ab August in die erste bis vierte Klasse gehen, ein pickepacke volles Ganztags-Programm, das die Betreuungszeiten der OGS abdeckt. Warum das Dorfranderholung heißt? Vielleicht, weil es früher mal so war. Jetzt sind die Kinder im MGH mitten im Dorf – wenn sie nicht unterwegs sind. Ausgebucht war das Angebot rasch nach dem Infoabend im Januar.

An den zehn Werktagen zwischen 5. und 16. August haben die sechs Kolpingju-gend-Gruppenleiter Alina Hoof, Jana Mersmann, Johanna Stegemann, Hannes Hankemann, Kars Winnemöller und Bastian Baackmann einiges vor mit den Kindern. Zum Beispiel Ausflüge. „Die Ziele sind für die Kinder eine Überraschung, aber sie können sich schon freuen“, sagt Bastian Baackmann aus dem Kolpingjugend-Team. Herumgesprochen hat sich schon, dass es zusammen mit dem Ferienspaß an einem Tag zum Freizeitpark Kettler Hof geht. Chaosspiel, Sandburgen bauen, Stationsspiele stehen unter anderem auf dem Programm, dazu die Mottoparty am ersten Freitag und der Elternachmittag am letzten Freitag, damit auch die Mütter und Väter bei Kaffee und Kuchen einen Eindruck bekommen, was ihre Kinder in den zwei Wochen erlebt haben.

Bringphase ab 7.30 Uhr, Freispiel, wenn alle da sind ab 9 Uhr, Morgenkreis, Mittagessen in der Gesamtschul-Mensa, vor- und nachmittags ein abwechslungsreiches, kreatives, sportliches, interessantes, spielerisches Programm: Daran arbeitet das jugendliche Sechser-Team seit Monaten, organisiert Fahrmöglichkeiten, macht die Attraktionen klar, besorgt Schlüssel, bereitet Aktionen vor, plant pädagogisch. Gedacht ist das Ganze als Entlastung für berufstätige Eltern, während die OGS geschlossen hat – aber das werden die Kinder bei diesem Angebot wohl kaum merken.