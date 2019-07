Dieser eine balancierte auf dem Strick, drehte seine Runde, gehalten von den anderen. So ging es reihum, auch Pastoralreferent Werner Heckmann traute sich, darauf zu vertrauen, sicher gehalten zu werden.

„Jesus – my way of life“ war der Titel dieses Tages. Seit April und noch bis September bereiten sich Jugendliche aus St. Georg in mehreren Modulen auf das Fest ihrer Firmung vor. „Mein Leben – Gott auf dem Schirm“ und „Kirche – mehr drin als du glaubst“ sind die Thementage überschrieben.

Im Angebot sind des Weiteren eine Fahrt nach Taizé und Projekte, zum Beispiel bei der Caritas-Tafel, in einem Hospiz oder mit einer Umweltaktion. Die Feier der Firmung findet statt am Samstag, 28. September.