„Ich habe ihr keine Chance gelassen, nein zu sagen“, fügt er scherzend hinzu. Zwei Jahre später verlobten sich der 21-Jährige und die 19-Jährige am 15. Februar. Am 21. März folgte die standesamtliche Hochzeit und vor 50 Jahren die kirchliche Trauung.

Da Christiane Kamp zu dieser Zeit nicht volljährig war, musste Franz ihre Eltern um Erlaubnis bitten. Einen richtigen Antrag gab es nicht: „Für uns war so klar, dass wir heiraten wollen, dass wir nur noch diskutiert haben, wann“, erklärt sie.

Die Jahre vergingen und die beiden zogen 1974 nach Saerbeck. Christiane Kamp schenkte ihren Franz vier Söhne. Diese wiederum brachten sechs Enkelkinder in die Familie.

Schon am Mittwoch wurde gekranzt, wobei Nachbar Wilfried Roos mit seiner Frau half. Auch am Hochzeitstag stattete er ihnen einen Besuch ab – nur diesmal in seiner Funktion als Bürgermeister. Er beglückwünschte sie von Seiten der Gemeinde. Groß gefeiert wird am Samstag.

Wie es das Ehepaar so lange zusammen geschafft hat? Sie teilen sich einige Hobbys, wie Doppelkopf spielen, den Garten pflegen, Radtouren und regelmäßige Urlaube auf Mallorca. Ebenso haben sie in guten wie in schlechten Zeiten zusammengehalten. Sind die beiden verliebt wie am ersten Tag? „Die Liebe ist intensiver“, erklärt Christiane Kamp: „Das sind die Erlebnisse, die uns zusammenschweißen.“