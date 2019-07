Buchstabe für Buchstabe hängten die Kolleginnen als Äpfelchen an die Zweige.

„Wir feiern heute deinen Abschied, leider muss das sein“, sangen die Kleinen aus Gertrud Winkelmanns letzter Kita-Gruppe, den Marienkäfern, dazu. Sie füllten die Hände ihrer Erzieherin mit Papierblumen, auf jeder ein Gesicht aus der Gruppe. „Dein Herz war für alle offen“, fasste Petra Wieling, Leiterin der Einrichtung, Arbeits- und Lebenseinstellung der angehenden Rentnerin zusammen, und sagte „ganz herzlich Danke“.

Seine Feststellung, dass „Gertrud eine Institution in unserem Kindergarten“ war, belegte Pfarrer Peter Ceglarek für die kirchliche Trägergemeinde St. Georg mit dem beruflichen Lebenslauf: Volksschule Saerbeck, Vorpraktikum im Kindergarten St. Marien in den Jahren 1972 und 1973, Realschule, Fachschule für Sozialpädagogik, Anerkennungsjahr im kirchlichen Kindergarten in ihrem Heimatdorf, ab 1976 dort angestellt, ab dem Jahr 2000 Gruppenleitung bei den Marienkäfern – die komplette berufliche Laufbahn in einer Kita.

Den Blumenstrauß der Elternschaft legte Gertrud Winkelmann dann kurz beiseite, um ihr Abschiedsgeschenk an die Marienkäfer-Kinder zu übergeben: einen großen Spielzeuglaster. Und das Versprechen: „Ich besuche euch bestimmt wieder.“