Mr. Überraschungs-Ei für die Mama

„Es war einmal ein kleines Mädchen, das dachte, sie könne nicht malen. Im Kunstunterricht malte sie einen Punkt. Doch die Bilder der anderen Kinder waren viel schöner. Um sie zu trösten, hängte die Lehrerin das Bild des kleinen Mädchens im Klassenraum auf. Das Mädchen erkannte ihr Bild nicht und dachte sich ‚Das kann ich doch viel besser‘ und malte einen noch schöneren Punkt. Als ihre Punkte-Bilder auf einer Kunstausstellung ausgestellt wurden, wurde das Mädchen von einem kleinen Jungen angesprochen. Sie bestärkte ihn, dass jeder malen könne und man seine Kreativität nur entdecken müsse“, so die Zusammenfassung der Geschichte, mit der die Ferienspaß-Aktion „Gestalte dein buntes Farben – Phantasie-Kreativbild“ begann.

Passend zur Geschichte durfte jedes der acht teilnehmenden Kinder seinen eigenen, wunderschönen Kreis malen. Betreuerin Yvonne Kamp stellte viele Materialien wie Fingerfarbe, Wasserfarben, Pastellkreide und Filzstifte zur Verfügung. „Jeder kann einfach das malen, was ihm grade in den Kopf kommt. Ich finde das immer so berührend, wenn so eine harmonische und kreative Atmosphäre herrscht“, so die Kursleiterin.

Genauso toll fand Ben, achtdreiviertel Jahre alt, die Aktion. „Ich habe ganz, ganz viele Bilder gemalt und einen Papierflieger gebastelt“, erzählte er stolz. Als erstes habe er eine bunte Maske gemalt, die einen Schauspieler darstellt. In Gedanken erinnerte er sich immer an die Geschichte zurück, die am Anfang vorgelesen wurde. „Ich hab zusammen mit Ben meinen Mr. Überraschungs-Ei ausgemalt“, sagte der siebenjährige Mark. Auf dem Bild ist ein Ei mit Armen, Beinen und einem Gesicht zu sehen, welches von außen bunt und innen braun (Schokolade) angemalt ist. „Wenn ich nach Hause komme, schenke ich das Bild meiner Mama“, freute sich der zukünftige Zweitklässler.

„Als Abschluss holen alle noch mal ihre Kreise raus und schreiben auf die Rückseite, was ihr gerne kreatives mit euren Händen macht“, lud Yvonne Kamp die Kinder ein. Natürlich waren malen und basteln beliebte Antworten, aber Mathe-Aufgaben lösen und Kaninchen streicheln gehörten auch zu den beliebtesten Kinderaktivitäten. Mit einem Regenbogen-Seiltanz wurde die Ferienspaßaktion beendet, und die Mütter dürfen sich über neue Geschenke ihrer kreativen Kinder freuen.