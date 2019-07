Saerbeck -

Im Rahmen des Ferienspaßprogrammes der Kolpingfamilie Saerbeck hat die CDU-Ortsunion das Spielplatzfest eingeführt, um auch einen Teil an die Kinder und Familien Saerbecks wiederzugeben. Die Resonanz war in diesem Jahr überwältigend. Ungefähr 200 Großeltern, Eltern, Jugendliche und Kinder nahmen das Angebot dankend an. „Damit haben wir gar nicht gerechnet“, so die CDUler