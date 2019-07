An Linderskamps Hof – zwischen Saerbeck und Sinningen, auf der rechten Seite kurz hinter dem Ortsausgang von Saerbeck – gibt es nun neben einer verschieden gefüllten Regiobox auch ein Feld mit „Blumen zum Selberschneiden“ wie es auf dem dortigen Schild heißt.

„Jetzt haben auch Saerbecker die Möglichkeit, den Sommer mit bunten Blumen in ihr Haus zu lassen“, freuen sich Peter Linderskamp und Melanie Jasper, als die ersten Blumen blühen. Auf dem Feld finden sich Sommerastern, Dahlien, Sonnenblumen und zahlreiche andere Blumen in verschiedensten Farben und Größen – angeordnet in mit einem Weg voneinander abgegrenzten Teilen des blühenden Feldes und bewacht von den Augen der Hühner auf der Wiese nebenan.

Angeboten werden die Blumen für einen Preis von drei Euro für einen kleinen Strauß und zehn Euro für einen sogenannten „XXL-Blumenstrauß“. Das Schneiden, Binden und Abmessen des Straußes kann jeder Blumenliebhaber eigenständig übernehmen. Dafür stehen Schablonen und Blumenscheren zur Verfügung. „Die Scheren sind aber nicht im Preis mit inbegriffen“, bemerkt Peter Linderskamp. Er bezieht sich dabei auf Erfahrungen, die Familie Linderskamp bereits mit Scheren- und Rasensprenger-Dieben machen musste.

Außer dieser kleinen Zwischenfälle freut sich die Familie allerdings, dass das Blumenfeld bisher so gut angenommen wurde und das bereits zahlreiche bunte Blumensträuße die Wohnungen von Emsdettenern und Saerbeckern schmücken dürfen.