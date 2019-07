Profiteur der Klimadebatte

Da steht ein Politiker am Rednerpult und fordert den Rückgang von CO-Emissionen. Passt thematisch genau in die Zeit. Doch der Ausschnitt ist schon 24 Jahre alt. Und nein, bei dem Redner handelt es sich nicht um einen Politiker der Grünen, sondern um den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl – von der CDU (!). Ulf Köster hat diesen Schnipsel herausgesucht und mit weiteren Filmaufnahmen von Politikern zum Thema Klimaschutz zu einem Video zusammengebaut. „Und trotzdem haben wir 2018 so viel COan die Atmosphäre freigesetzt wie noch nie zuvor“, ist er entsetzt. Dabei ist der Geschäftsführer von Köster Energie in Saerbeck überzeugt: „Jeder kann etwas machen.“

Wie das geht, möchte der Saerbecker mit seiner Geschäftsidee beweisen. „Wir machen unsere Kunden zu 100 Prozent energieautark“, ist sein Firmenversprechen. Heißt: „Unsere Kunden können an 365 Tagen im Jahr von der eigenen Energie leben.“ Dafür ist eine Photovoltaikanlage mit stationärem Speicher und ein virtueller Speicher notwendig (über den virtuellen Stromspeicher ist man außerdem in der Lage, den Strom an anderen Standorten abzurufen). Das Ergebnis: „Der Stromliefervertrag kann gekündigt werden. Man ist Unabhängig von Veränderungen am Markt“, so Ulf Köster. Bei Bedarf fielen auch keine Kosten mehr für Heizung, Warmwasser und Mobilität (E-Car) an.

Das gelte für ein Einfamilienhaus beispielsweise mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden Strom pro Jahr, ebenso wie für Industrieanlagen mit einem Verbrauch von ein bis beispielsweise über fünf Millionen Kilowattstunden/Jahr. „Die können wir alle energieautark machen“, betont Ulf Köster.

Beim ersten Kundengespräch, das dem Saerbecker Unternehmer besonders am Herzen liegt, sei immer die erste Frage: Was ist Ihnen eigentlich wichtig? Drei Dinge hätten sich dabei als wesentlich herauskristallisiert: Wirtschaftlichkeit, Unabhängigkeit, aktiver Klimaschutz. In circa zehn Jahren habe sich eine solche Anlage amortisiert (je höher der Strombedarf, umso schneller), antwortet Ulf Köster – inklusive Zins, Tilgung, Wartung, Versicherung und erwirtschaftet darüber hinaus noch erhebliche Überschüsse. Außerdem leiste jeder mit dem Bau und der Inbetriebnahme einer solchen Anlage, die bedarfsgerecht und individuell geplant wird, aktiven Klimaschutz: „Mit jeder Kilowattstunde Strom, die er/sie regenerativ produziert, werden circa 0,7 Kilo COeingespart gegenüber der herkömmlichen Stromproduktion. Selbst im Einfamilienhausbereich sind dies Tonnen an COim Jahr.“

Im Jahr 1997 hat Ulf Köster die erste Photovoltaikanlage gebaut. „Seinerzeit habe ich meine Kunden mit dem Thema Klimawandel erreicht.“ Mit der Förderung durch das Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) erlebte die Branche Anfang der 2000er Jahre einen Boom. „In Spitzenzeiten hatte ich über 50 eigene Mitarbeiter und 50 weitere von Partnerunternehmen“, erklärt er. Heute hat er viele Leistungen outgesourct und arbeitet mit langjährigen, kompetenten Partnerunternehmen zusammen (über den Business Network International, kurz BNI, ist Ulf Köster gut vernetzt). Fünf Leute sitzen noch an der Benzstraße und sind für den Vertrieb und die Planung zuständig.

Mit dem Ende der EEG-Förderung im Jahr 2012 sei laut Ulf Köster der Photovoltaik-Markt ins Schleudern gekommen. Über die Hälfte der deutschen PV-Betriebe sei in die Insolvenz gegangenen. „Mein Glück war, dass ich schon 2009 die ersten Strom-Speichersysteme eingebaut habe und seit 2012 die komplette Energieautarkie anbiete.“

Aktuell ist das Thema Klimaschutz in aller Munde. Fridays-for-Future lässt grüßen. „Ich finde die Ziele, die die jungen Menschen formulieren, richtig“, sagt Ulf Köster. Er merke, dass das Verständnis für die Sache mehr und mehr bei den Leuten ankomme. Und dies spiegelt sich auch in den Auftragsbüchern von Köster Energie wider.