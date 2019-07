Saerbecker Bürgerstiftung auf solidem Kurs

Aus den freien Mitteln konnte die Stiftung auch 2018 wieder einige gemeinnützige Projekte in Saerbeck unterstützen. „Mit bescheidenen Mitteln, dafür aber kontinuierlich wird die Stiftung auch künftig soziale Initiativen in Saerbeck fördern“, so die beiden Vorsitzenden des Vorstandes und des Stiftungsrates Harald Schütz und Dr. Rudolf Richard.

Der Jahresabschluss 2018 und der Wirtschaftsplan 2019 wurden jeweils einstimmig verabschiedet. Mit Dank für die geleistete Arbeit entlastete anschließend der Stiftungsrat den Vorstand.

Kontinuität gab es auch bei den anstehenden Wahlen zu verzeichnen. Die auslaufenden Mandate der Vorstandsmitglieder Harald Schütz, Harald Westbeld und Peter Dütsch wurden vom Stiftungsrat einstimmig erneuert. Harald Schütz wurde anschließend ebenfalls einstimmig vom Stiftungsrat für eine weitere Wahlperiode zum Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Auch im Stiftungsrat gab es keine Veränderungen. Turnusmäßig mussten der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz neu bestimmt werden. Dr. Rudolf Richard und sein Stellvertreter Norbert Leiting wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Zum Abschluss wurden durch den Vorstand Förderzusagen für zwei noch in Planung befindliche Projekte in Saerbeck ausgesprochen. Darüber wird zu einem späteren Zeitpunkt berichtet.