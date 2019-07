Der Rohbau ist fast fertig

Die Elektriker haben angefangen, Schlitze zu stemmen und Kernbohrungen auszuführen, die Zimmermannsarbeiten sind fast abgeschlossen, die Dachdeckerarbeiten haben begonnen, und die Fenster sind in der Produktion. Eine Besichtigung von Innen ist jedoch noch nicht möglich.

Für die 19 Wohnungen im betreuten Wohnen (zwischen 50 und 59 Quadratmeter) sind die ersten neun Mietverträge geschlossen worden. Weitere fünf Wohnungen sind für interessierte Personen reserviert oder aber die Mietverträge müssen noch zurückgesandt werden, schreibt Projektleiter Matthias Mört von der Fachplanung Pflege aus Ahaus. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt noch fünf Wohnung frei. Dabei handelt es sich sowohl um Wohnungen für eine oder auch zwei Personen.

Die zukünftigen Mieter haben bisher alle einen Saerbecker Bezug. So sind es Personen die in Saerbeck umziehen werden oder auch Eltern, die zu ihren Kindern nach Saerbeck ziehen. Die Mieter werden durch die Case-Management Pflege GmbH begleitet. Mitarbeiter des Unternehmens werden Ansprechpartner für die Mieter und deren Angehörige sein, sich um das Versorgungssystem der einzelnen Personen kümmern, gemeinsame Aktivitäten erarbeiten und unter anderem die Begegnung mit und in der Gemeinde aktivieren.

Im Erdgeschoss wird eine selbstverantwortete Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Senioren entstehen. In dieser WG werden Menschen mit und ohne Demenz gemeinsam den Alltag verbringen. Unterstützt werden die Mieter durch einen Alltagsbegleiter und hauswirtschaftlichen Dienst. Zurzeit findet dazu eine Ausschreibung statt, und es ist noch nicht vertraglich vereinbart, wer diese Leistung zukünftig erbringen wird. Die Fachplanung Pflege – Matthias Mört ist hier mit verschiedenen Dienstleistern im Gespräch.

Die Vermietungsgespräche zu der Wohngemeinschaft beginnen erst Ende des Jahres. Oftmals muss aufgrund einer akuten Dekompensation eine Lösung für einen neuen Lebensort eines Pflegebedürftigen gefunden werden. Daher können sich Interessierte für die WG jetzt schon bei Mört melden, jedoch erfolgen Vermietungen erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Selbstverantwortet heißt, dass die Mietergemeinschaft vertreten durch die Mieter, Angehörige, rechtliche Betreuer gemeinschaftlich alle Entscheidungen des täglichen Lebens vereinbaren. Es gibt in dem System keinen Betreiber. Damit dies gelingen kann, wird in dem Gründungsjahr ein Alltagsbegleiter- und hauswirtschaftlicher Dienst und das Case-Management beauftragt. Diese Tätigkeit wird in dem Gründungsjahr durch die Case-Management Pflege GmbH erbracht. Danach ist die Gemeinschaft ausschließlich selbstverantwortet unterwegs.

Auch in der Wohngemeinschaft werden die Case-Manager eine wesentliche Rolle in dem System als Moderator und Koordinator des Gemeinschaftslebens, als Netzwerker der Dienstleistungen und auch als Ansprechpartner für Interessierte haben. Die Mitarbeiter werden eine qualifizierte Ausbildung in der Pflege sowie ein pflegewissenschaftliches Studium oder eine Weiterbildung im Case-Management oder der Pflegeberatung haben. Das Bewerbungsverfahren ist gerade eröffnet worden.

Zum Thema Projektleiter Matthias Mört ist Ansprechpartner für Interessierte Mieter, Dienstleister, Investoren und auch potenzielle Mitarbeiter. Kontakt per Mail an matthias-moert@fachplanung-pflege.de. ...