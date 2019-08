Und für die Erzieherinnen in der Einrichtung der Evangelischen Jugendhilfe Münsterland an der Schulstraße „eine schöne Form, mit den Kindern zu arbeiten“.

Eine der ersten Arbeiten ging nun an die Sparkasse, die die Anschaffung mit 1000 Euro unterstützt hat. Die Kaleidoskop-Kinder hatten sich mit der Tablet-Kamera auf die Suche nach Sachen in der Hausfarbe des Geldinstituts Rot gemacht und daraus eine Collage gebastelt. Einen Ausdruck auf Leinwand bekam als Dankeschön Andre Dolle, Leiter des Beratungscenters in Saerbeck, bei einem Besuch der Kinder in der Sparkasse.

Die Tablets als Arbeits- und Lerngeräte sind gedacht für Kinder ab vier Jahren, bei entsprechender Entwicklung auch früher, sagte Hildegard Dust. Weil der Einsatz gezielt erfolge, würde zwei Geräte reichen. Andre Dolle fand es richtig, dass die Digitalisierung, pädagogisch begleitet, bereits in der Kita einsetzt. Er war sich sicher, dass die 1000 Euro „gut genutzt“ werden.