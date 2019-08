Neue Wasserrutsche als Highlight

Im Rahmen des Ferienspaß-Programms lud der Verein Wasser + Freizeit aus Münster – zuständig für die Sicherheit am Badesee – alle Kinder zu Spaß und Action im und um das Wasser ein.

Besonders gut wurde in diesem Jahr die nagelneue Wasserrutsche angenommen, wobei diese eigentlich gar nicht so neu ist, wie Helmut Wilken erklärte: „Eigentlich haben wir diese Rutsche schon lange im Rahmen dieser Aktion. Damals haben wir ganz primitiv angefangen und das Wasser mit Schläuchen aus dem See gepumpt. Heute ist es etwas moderner.“ Mit „moderner“ meint der Schwimmmeister, dass eine elektrische Pumpe im See unter einem Schachtring befestigt wurde. Diese pumpt das Wasser unterirdisch bis zur Rutsche, wo es am Beginn von oben herab auf die Rutschplane rieselt. Eigens dafür wurde eine Stromversorgung angelegt. Ein Maschinenbauingenieur setzte dieses Verfahren in Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Gemeinde Saerbeck um.

Nun haben große und kleine Kinder die Möglichkeit, die etwa fünf Meter lange Rutsche mit oder ohne Reifen hinab zu rutschen. Dabei landen sie nach einem kurvigen Rutschverlauf im Wasser des Badesees. Am Samstag bildete sich eine lange Schlange vor der Rutsche, denn selbstverständlich wollte jedes Kind nicht nur einmal rutschen, sondern mindestens zehn Mal und dann natürlich auch noch zu zweit, mit einem Reifen und und und. Die neue Wasserrutsche wird nach Möglichkeit die ganze Saison am Badesee verbleiben. Jedoch benötige die Rutsche immer wieder Pflege. „Der Sand muss zwischendurch wieder angehäuft werden, die Rutsche gesäubert werden, und das ist natürlich nicht das ganze Jahr über möglich“, so Wilken. Drei Tage habe allein der Aufbau der Rutsche gedauert.

Die spannende Wasserrutsche war lange nicht die einzige Attraktion am Badesee. Auch für die etwas kleineren Kinder war eine Rutsche aufgebaut, die in einem kleinen Planschbecken endete. Besonders beliebt waren auch die Bootstouren, die die Vereinsmitglieder den Kindern anboten. Bei einer Tour auf dem See konnten die Kids so mal eine andere Perspektive auf den Schwimmbereich einnehmen, und sie genossen den Fahrtwind, wenn der Fahrer „mal richtig aufheizte“.

Wie es sich am Wasser gehört, kam der Spaß im Sand nicht zu kurz. Hier wurden mithilfe von Eimer, Schaufel und Wasser richtige Burgen-Kunstwerke mit Gräben bis zum Wasser erschaffen. Für den Bauspaß nutzten die Kinder vor allem den nicht ganz so hellen Sand nahe des Wassers. „Oben an der Liegewiese haben wir neuerdings sehr hellen schönen Sand“, berichtet Helmut Wilken. Dieser verschafft den Besuchern zwar ein besseres Strandfeeling an den Füßen, ist zum Burgenbauen aber eher weniger geeignet, weshalb beide Sandsorten erhalten geblieben sind. Erst diesen Winter noch wurde der Badesee abgesenkt, und ein Bagger entfernte 400 Kubikmeter Schlamm – Äste, Laub, Blüten und andere organische Materialien – aus dem See. Dieser stört in diesem Jahr kein Kind mehr beim Burgenbauen, Rutschen oder beim Bootfahren.