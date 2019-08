Zunächst wurden die Kinder in zwei Gruppen eingeteilt und dann abwechselnd über die Pflege des Fahrrads und das Reifen flicken informiert. Mit einem Mountainbike-Reifen wurde letzteres geübt: Wie die Kinder das Loch suchen, wie sie es flicken, und wie der Flicken anschließend zu pflegen ist.

An den eigenen Fahrrädern wurden dann die Bremsen wieder richtig eingestellt, die Ketten geölt, die Speichen auf Hochglanz poliert und die Reifen aufgepumpt. „Die Kinder stellen oft fest, dass die Reifen zu wenig Luft haben. Mit drei bis vier Bar fährt es sich direkt viel leichter“, so der Hobbytechniker. Mit dem richtigen Reifendruck wurde eine Probefahrt rund um Bürgerscheune und Bürgerhaus gedreht. Einen Unterschied zu vorher konnten die Kinder direkt feststellen. „Ich finde es schade, dass das Wissen über Fahrräder oder generell Handwerk oft nicht weitergegeben wird. Manche Kinder haben hier schon sehr viele Vorkenntnisse, andere wiederum stoßen komplett auf Neuland“, so Stephen Dudley, der sein Know-how von seinem Vater und Großvater erlernte und es heute gerne an die Kinder weitergibt.

Er selber erinnert sich daran, dass sein erstes Rennrad zum zwölften Geburtstag das tollste Geschenk seiner Kindheit war. „Ich versuche, den Kindern auch die Wertschätzung des eigenen Fahrrads beizubringen.“

Nach zahlreichen Probefahrten stand die letzte Inspektion von Stephen Dudley an, um auch sicherzugehen, dass alles richtig gemacht wurde. Für seine weiteren Fahrradwerkstatten erhofft er sich ebenfalls eine so interessierte Gruppe.