Es ist die vorletzte Seniorenfahrt von Wilfried Roos, der bei den Bürgermeisterwahlen 2020 nicht mehr antreten wird. Zur diesjährigen Seniorenfahrt, die am Dienstag, 27. August, stattfindet, sind alle interessierten Senioren aus der Gemeinde Saerbeck eingeladen.

Die Fahrtteilnehmer treffen sich um 14 Uhr auf dem Parkplatz der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG). Von dort aus ist der Fahrtweg der zwei klimatisierten Busse (je 50 Plätze) zunächst gleich. „Es geht nicht wie in den vergangenen Jahren in zwei unterschiedliche Richtungen, sondern erst kurz vor Ende trennt sich die Strecke“, erklärt der Bürgermeister: „Denn die beiden Betriebe, die besichtigt werden, liegen in direkter Nachbarschaft.“ Diese sind die Richter Transport GmbH & Co. Logistik KG und die Ortmeier Medien GmbH. Die Ankunft wird gegen 14.15 Uhr erwartet.

Dann starten die beiden Betriebsbesichtigungen. Je Unternehmen werden die 50 Teilnehmer in zwei Gruppen á 25 Personen unterteilt. Die Besichtigung dauert 45 Minuten pro Betrieb. Um 15 Uhr wird der Betrieb getauscht. Der Blick hinter die Kulissen ist besonders spannend, sagt Hans-Georg Ortmann von der Senioren-Union: „Viele kennen den Namen der Firma, wissen aber nicht, was dort gemacht wird.“

Anschließend (15.45 Uhr) machen sich die Busse wieder auf den Weg. „Die genaue Strecke ist noch auszuarbeiten“, so Wilfried Roos. Sicher sei, dass der Erweiterungsbau der Grundschule angesteuert wird plus zwei, drei Zielpunkte im Vorbeifahren. Der Bürgermeister und seine beiden Stellvertreter Florian Bücker und Annegret Raffel informieren über die Entwicklungen in Saerbeck, selbstverständlich können Fragen gestellt werden. Auf die Frage, ob er – wie so oft – auch eine überraschende Neuigkeit auf Lager hat, antwortet Roos: „Das fällt mir dann ein.“

Gegen 16 Uhr halten die Busse an der MKG. Der Nachmittag schließt mit einem gemeinsamen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen in der Mensa, wobei das ein oder andere noch erzählt wird.

Darüber hinaus gibt es eine Fahrradgruppe (bis zu 20 Personen). Eigentlich sollte diese bei den Betriebsbesichtigungen in die Gruppen der Busteilnehmer aufgeteilt werden. „Das geht aber nicht“, betont Bürgermeister Roos, denn diese dürften maximal eine Größe von 25 Personen haben. Um dieses Problem zu lösen, fahren die Radler nicht – wie geplant – um 14 Uhr am Parkplatz der MKG los, sondern bereits um 13.30 Uhr. Zunächst bei Ortmeier, dann bei Richter erhalten sie separate Führungen. Geleitet wird die Radgruppe von Heinz Klostermann und Bernd Schweighöfer. Die Radler dürften daher bereits ein bisschen früher zu Kaffee und Kuchen einkehren. Keiner der Busteilnehmer müsste aber Angst haben, dass alles weg ist, wenn sie ankommen, so Roos. Für die Radler ist eine Warnweste verpflichtend, ein Helm empfehlenswert.

Für die Busfahrt ist die Teilnehmerzahl auf 100 Personen begrenzt. Vorhandene Rollatoren können im Gepäckraum der Busse transportiert werden.

Das Angebot ist laut Roos immer sehr begehrt. Das zeige sich immer an der langen Schlange, die sich am ersten Anmeldetag morgens vor dem Rathaus bilde. „Fast wie bei der Anmeldung zum Ferienspaß.“