Am Dienstagnachmittag (3. September) startet von 15.30 bis 17 Uhr eine neue Eltern-Kind-Gruppe. Ebenso sind in der Vormittagsgruppe ab Freitag (6. September) von 8.45 bis 10.15 Uhr noch freie Plätze. Für die ganz Kleinen ab vier Monaten startet das Bildungswerk mittwochs ab 10.30 Uhr mit einer neuen Eltern-Kind-Gruppe. Losziehen, Kontakte knüpfen, Neuland wagen, gemeinsam neue Bewegungsspiele und Lieder kennenlernen. All das erleben Eltern und Kind in ihrer schönsten gemeinsamen Zeit.

Zum Thema Anmeldung beim Kolping-Bildungswerk per Mail an kbs@kolping-saerbeck oder ' 0 25 74/8626. ...