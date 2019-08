Der richtige Riecher

Das Umschwenken weg von Hochrechnungen, hin zu professionellen Schnüffelnasen beim Thema Geruchsemissionen eröffnet der Gemeinde Saerbeck neue Perspektiven für Gewerbe- und Wohnbaugebiete. Der Gemeinderat bekam am Donnerstagabend in einer Sondersitzung die Ergebnisse des Sachverständigenbüros für Immissionsschutz Uppenkamp und Partner (Ahaus) zwar noch nicht schriftlich auf den Tisch, aber als Entwurf auf die Leinwand projiziert. Damit ergeben sich nach einhelliger Ansicht neue Möglichkeiten für das Gewerbegebiet Nord I und für ein Revival des 2016 in der Schublade verschwundenen Neubaugebiets Eschgarten III im Süden des Dorfs.

Was bedeutet das für Bauwillige? Etwa ein Jahr ist es her, dass Bürgermeister Wilfried Roos eine Fläche westlich der Hembergener Straße (Grünes Zentrum) als das nächste Baugebiet benannte. Seitdem herrscht weitestgehend Funkstille, es hakt offensichtlich zurzeit an dieser Stelle. Zuvor hatte die Gemeinde etwa sechs Hektar nördlich der Westladbergener Straße zwischen der bestehenden Bebauung am Telgenweg und Eckelkamp in Richtung B 219 im Auge. Dort hatte ein Immissionsgutachten auf Basis von Berechnungen zu hohe Werte aus landwirtschaftlichen Quellen ergeben. Daraufhin beendete die Gemeinde die Planungen und suchte Alternativen.

„Das Gebiet Eschgarten III ist am weitesten“, erklärte Bürgermeister Roos vor dem Hintergrund der neuen Ergebnisse am Freitag auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Flächennutzungsplan sei bereits geändert, der Entwurf eines Bebauungsplans liege vor. Außerdem: „Wir hatten sehr weit gediehene Grundstücksverhandlungen.“ Das ist ein Punkt, an dem neue Baugebiete scheitern können. „Wir werden nun hoffentlich gemeinsam über diese letzte Hürde springen“, sagte Roos am Freitag.

Vorher allerdings müssten die Bezirksregierung und der Regional der Reaktivierung der alten Pläne zustimmen. Die Mittelbehörde hat bei großräumigen Entwicklungen ein Wörtchen mitzureden. Saerbeck fiele dabei ein weiteres Mal eine Pionierrolle zu, sagte Roos. Das Dorf ist nach seiner Kenntnis im Regierungsbezirk die erste Kommune, die bei Immissionsgutachten für Bau- oder Gewerbegebiete auf die „Schnüffelnasen-Methode“ umschwenkt, wo die Berechnungsmethode mit zu hohen Werten Projekten einen Riegel vorschiebt. Roos sieht aus Vorgesprächen auf Verwaltungsebene positive Signale der Bezirksregierung.

„Wenn die Bezirksregierung zustimmt, wird Eschgarten III das nächste Baugebiet, weil wir dort am weitesten sind“, erwartet der Bürgermeister. Im Idealfall könnte der Bebauungsplan ihm zufolge in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres rechtskräftig werden und die Erschließung beginnen.

Ausgangspunkt für den Einsatz der „Schnüffelnasen“ war das Gewerbegebiet Nord I. Dort war durch die Berechnungsgutachten die Nutzbarkeit eines beträchtlichen Teils stark eingeschränkt. Auch dort werden nach der sogenannten Rasterbegehung die Geruchswerte überall eingehalten. „Das neue Geruchsgutachten hat sich gelohnt“, befand der Bauausschussvorsitzende Florian Bücker (CDU) im Rat. Die Vermarktbarkeit der Gewerbegrundstücke werde erhöht, für den „gewaltigen Bedarf an Wohnbaugrundstücken“ würden sich nun neue Möglichkeiten ergeben. Auf der anderen Seite würden sich auch für Landwirte „der Deckel heben und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen“, betonte Bürgermeister Roos.