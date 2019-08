Egal, wie es mit dem nächsten Wohngebiet für die Großen weitergeht, die Kleinen sind wieder einmal schneller. Am Montag, 19. August, eröffnet als Finale des Ferienspaßes der Bauspielplatz. Zum 20. Mal verwandelt sich die Bürgerwiese an der Ferrieresstraße dann in ein selbst gezimmertes Hüttendorf. Anmeldungen braucht es nicht, die Teilnahme ist kostenfrei.

Das ehrenamtliche Bauspielplatz-Team der Kolpingsfamilie verlost die Bauplätze am Montag um 10 Uhr vor Ort. Heike Koch vom Ferienspaß-Büro weist darauf hin, dass Kinder unter acht Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen dürfen. Ansonsten setzen nur die eigenen Fertigkeiten mit Hammer, Nagel und Säge der Kreativität Grenzen. Und der Holzvorrat, den die Kolpingsfamilie als Veranstalter in der Mitte der Wiese zur Verfügung stellt. Elektrischen Werkzeuge bleiben verboten.

Am Dienstag läuft ab 15 Uhr auf dem Gelände ein Flohmarkt für Jedermann. Am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr ist das Team des Jugendzentrums JuZe vor Ort und lädt zu einem Kreativnachmittag ein. Spaß auf der Hüpfburg gibt es am Donnerstag ab 15 Uhr. Am Freitag feiert der Bauspielplatz sein 20-Jähriges. Von 10 bis 12 Uhr lädt der Mitmach-Zirkus „Von A bis Z(irkus)“ zum Mitmachen und Zugucken bei Jonglage, Artistik und Akrobatik ein. Von 14 bis 16 Uhr kommt die Freiwillige Feuerwehr, Heike Koch kündigt Wasserspiele an. Das Bauspielplatz-Café ist Montag bis Freitag ab 15 Uhr geöffnet. Ein großes Abschlussfeuer mit dem Hüttenholz gibt es nach Anwohnerbeschwerden nicht mehr.

Die Öffnungszeiten des Bauspielplatzes (mit Aufsicht) sind Montag bis Freitag, jeweils 10-12 und 14-18 Uhr.