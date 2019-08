In beiden Einrichtungen der Kolpingsfamilie arbeitet die 26-Jährige offiziell noch bis zum 21. September. Die Abschiedsfeier war allerdings schon zum Ende der Sommerferien.

Ein abgeschlossenes Lehramtsstudium für Deutsch (spricht sie jetzt noch flüssiger als zu Beginn) und Englisch brachte Olena Podruchna mit, dazu Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit und Neugier auf Deutschland. Was nimmt sie mit nach elf Monaten im JuZe? „Viele schöne Erfahrungen, Erlebnisse und neue Kenntnisse“, sagt sie.

Olena Podruchnas erster Eindruck aus dem Herbst 2018 und ihre Erwartungen haben sich bestätigt. „Hier im JuZe gibt es keinen Zwang wie in der Schule“, nennt sie zuerst als einen prägenden Eindruck. Und sie selbst habe sehr viel Freiheiten gehabt, konnte sich selbst überlegen, was sie mit den jugendlichen Besuchern macht. Die junge Ukrainerin hat zum Beispiel das Wagnis gemeistert, dem Thema Brettspiele zu einem Revival zu verhelfen – und dabei einige neue Varianten eingeführt. Medienspiele mit dem Smartphone waren ebenfalls ihr Ding. „Als junger Mensch war ich nahe dran an den Jugendlichen, die ins JuZe kommen“, glaubt sie. „Frei mit Kindern und Jugendlichen umgehen“, das findet Olena Podruchna „total cool“. Was sie zuerst „unglaublich“ fand, hat sie dann mitgestaltet. Und sie mag ihre „Kundschaft“, sagt sie.

„Olena war ganz schnell fast eine vollwertige Mitarbeiterin“, bescheinigt JuZe-Leiterin Gabriele Grothaus-Schreiber der Europa-Freiwilligen. Großes Interesse und Reflexionsfähigkeit, sehr gutes Umsetzungsvermögen, Neugier, Lernwillen und Initiative in einem schwierigen neuen Arbeitsumfeld: Unterm Arbeitszeugnis stünde wohl eine Eins. Oder von Gabriele Grothaus-Schreiber zusammengefasst: „Sie hat hier im JuZe echt gefehlt, als sie zwei Wochen in der Dorfranderholung gearbeitet hat.“

Olena Podruchna kehrt fürs Erste nicht nach Kiew zurück. Sie hat mittlerweile eine Zulassung für die Uni Münster und will Erziehungswissenschaften und soziale Arbeit studieren. „Die Zeit hier hat mich total verändert“, sagt sie. „Ich möchte weiter mit Jugendlichen in Jugendzentren arbeiten.“