Die Freudentränen der Tänzerinnen und Tänzer hätten den großen Pokal wohl gut füllen können. Extra für den WM-Auftritt hatte Habib Kajtazi noch einmal mitgetanzt. Zusammen mit seiner Frau Lisa trainiert er das Team und führt das Studio an der Industriestraße.

„True Fame“ stellte sich der Konkurrenz in der fortgeschrittenen Leistungskategorie Intermediate Ü18. Im Jahr 2016 war die Crew in fast gleicher Besetzung im selben Wettbewerb noch Dritter geworden, drei Jahre später nun Vize-Weltmeister. Den Einzug ins Finale sicherten sich die Saerbecker gleich am ersten Tag des Turnierwochenendes mit 6000 Tänzern aus der ganzen Welt. Das Vorrunden-Ranking sah „True Fame“ auf Rang zwei. Diesen Platz verteidigten sie in einem harten Finale. Dass die Jury lange für ihre Entscheidung über den Sieger brauchte, interpretiert Habib Kajtazi als knappes Ergebnis.

Die Freude des Trainers ist noch größer, weil mit „Breakout“ eine zweite Formation unter seinen Fittichen im gleichen WM-Finale den vierten Rang erreichte. Und noch vier weitere Finalteilnahmen und Pokale hat Habib Kajtazi auf dem Zettel. Der amtierende Europameister Franz und seine Partnerin Luise schafften es in der Kategorie Beginner U14 in einem 40er-Feld auf Platz fünf. Vanessa landete solo bei den Beginner Ü18 auch auf Rang fünf. Die Crew „Connected“, ebenfalls als amtierende Europameister in der Kategorie U18 Beginner qualifiziert, ist erst seit einem Jahr zusammen und erreichte Platz sechs. Bei den Beginner Ü18 schloss „Click 7“ das Finale auf Platz sieben ab.

Als weitere Solos am Start waren Greta, Franz, Henning, Nina und Luisa, die es teilweise bis ins Semifinale schafften.

Das HK-Dance-Studio, dessen Mitglieder sich gerne die HK-Family nennen, trat bei den UDO World Street Dance Championships in den riesigen Hip-Hop-Arenen der Winter Gardens im englischen Blackpool mit 52 Tänzerinnen und Tänzern an. „Es war schon ein krasser Kampf, in dieser Konkurrenz überhaupt ins Finale zu kommen“, schätzt Habib Kajtazi das Leistungsniveau ein. Genau das und dazu Pokalplatzierungen schafften alle vier Teams. „Ich bin so etwas von stolz auf meine Leute, Schweiß, Muskelkater und blaue Flecken aus dem Training haben sich gelohnt“, sagte Habib Kajtazi.