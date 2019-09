Das Café Vier Jahreszeiten im Mehrgenerationenhaus (MGH) wird nach Auszug der Ledder Werkstätten (LeWe) fast nahtlos Anfang November neu eröffnen können. Das meldet jetzt die Kolpingsfamilie in einer Mitteilung. Der Vorsitzender Alfons Bücker freut sich, dass inzwischen genügend Freiwillige ihre Bereitschaft bekundet haben, mitzuhelfen. Das reiche noch nicht aus für jeden Wochentag, aber an drei Vormittagen und möglicherweise auch an einem Nachmittag werde das Café mit Service geöffnet werden können. Die Kolpingsfamilie hofft, dass sich weitere Freiwillige melden. Dann würden die Zeiten ausgeweitet, so Bücker.

Damit sich die Ehrenamtlichen nicht um organisatorische Dingen wie zum Beispiel den Einkauf des Kaffees kümmern müssen, sucht die Kolpingsfamilie jetzt noch eine 450-Euro-Kraft. Die soll in Zusammenarbeit mit einem kleinen „Café-Team“ aus Vorstandsmitgliedern auch dafür sorgen, dass mit den Freiwilligen ein „Dienstplan“ erstellt werden kann und Vertretungen organisiert werden, wenn mal jemand kurzfristig nicht kann. Zudem soll sie Lücken in der Besetzung auffüllen.

An den verbleibenden zwei Vormittagen in der Woche, die derzeit noch nicht abgedeckt werden können, kann das Café trotzdem als Treffpunkt genutzt werden. Aber dann muss sich jeder selbst an einer bereitgestellten Kaffeekanne bedienen.