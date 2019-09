Zum Friedenseichen-Fest trafen sich Saerbecker und Emsdettener Bürger am Samstagabend an der Sinninger Mühle. Bei bestem Wetter erinnerten sie an die Geschehnisse des Dreißigjährigen Krieges.

Am 11. Juli 1628 zogen spanische Soldaten durch Saerbeck. Wilfried Roos, Saerbecks Bürgermeister, erklärte: „Zu dieser Zeit war Saerbeck größer als Emsdetten.“ Trotzdem halfen die Emsdettener, für Roos war das „etwas ganz Besonderes“. Bei der Sinninger Mühle gab es daraufhin eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Saerbeckern und Emsdettenern mit den spanischen Soldaten. Es starben 39 Menschen.

Im Jahr 2003 suchten die Bürgermeister der zwei Nachbarkommunen nach einem Ereignis, welches das freundschaftliche Verhältnis zwischen beiden Orten darstellt. Da fiel Georg Moenikes, Bürgermeister von Emsdetten, ein: „Da war doch mal was im Dreißigjährigen Krieg.“ So pflanzten Roos und Moenikes am 24. Juli 2003 die Friedenseiche vor der Mühle zwischen den beiden Kommunen.

„Das ist nicht mehr die Eiche“, erklärte Roos zum riesigen Baum vor der Mühle, „die wir gepflanzt haben.“ Denn die originale Eiche sei leider nicht so schön gewesen. Deswegen wurde im Herbst 2003 die alte Eiche in das naheliegende Feld umgepflanzt und gegen eine neue Baumschuleneiche ausgetauscht.

Das Friedenseichen-Fest ist für Roos „ein kleines, gemütliches Zusammensein.“ Es solle das nachbarschaftliche, freundschaftliche Verhältnis der Kommunen weiter pflegen. Moenikes dazu: „Es ist ein symbolisches Zeichen für die gute Zusammenarbeit in der Nachbarschaft“. Er erinnerte an die Großbrände bei den Unternehmen Saertex in Saerbeck und Lohmann in Emsdetten, wo die Feuerwehren sich gegenseitig unterstützten. Nicht nur die Schützen-, Karnevals- und Heimatvereine arbeiten eng zusammen, sondern auch die Bürgermeister, die beide 1999 ihr Amt antraten, sowie die Verwaltungen der Kommunen. Roos erklärte: „Saerbeck profitiert von dieser Zusammenarbeit.“ Doch auch Moenikes fand: „Wir erfahren als größere Kommune auch viel Unterstützung von den kleineren.“

Einen großen Dank sprachen beide Bürgermeister an Marlies Albers aus, die das Fest organisierte.

Für das leibliche Wohl war an der Friedenseiche mit einem Buffet gesorgt, auch die Getränkeversorgung stand. Heinrich Beermann, Mitglied des Förderkreises Sinninger Mühle, meinte: „So manchmal treffen sich hier Leute, die sich gar nicht mögen. Und wenn sie gehen, sind sie Freunde.“ Beim Friedenseichen-Fest mochten sich die Leute auch wohl schon vorher.