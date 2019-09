Der erste mögliche Roos-Nachfolger

Die Pressekonferenz mit Vertretern der drei im Gemeinderat vertretenen politischen Gruppen am Dienstag will Tobias Lehberg allerdings nicht als Wahlkampfauftakt verstanden wissen.

In den nächsten Monaten will der 43-Jährige zuerst den Ort und die Menschen kennenlernen. „Ich werde künftig sehr regelmäßig in Saerbeck sein, mit einer Bürgersprechstunde und bei Veranstaltungen“, kündigt Tobias Lehberg an. Auch zu Vereinen und Gruppen möchte er Kontakt aufnehmen. „Nach diesem Kennenlernen werde ich meine politischen Positionen erklären“, lehnt er zurzeit Aussagen zu konkreten Themen als „zu früh“ ab.

Kommunikation sei ihm am liebsten, wenn sie persönlich ist. Zum ersten Pressetermin sind aber auch eine Internetseite und drei Social-Media-Accounts online gegangen.

Als Jurist und Rechtsanwalt mit Spezialgebiet Energierecht war Tobias Lehberg unter anderem seit Anfang 2018 in Saerbeck tätig. „Ein so enorm starkes bürgerschaftliches Engagement habe ich selten erlebt“, zeigt sich Tobias Lehberg von Saerbeck beeindruckt. Dass die Menschen Initiative ergreifen und „sich in Saerbeck wirklich etwas bewegt“, sei „einer der Ausschlag gebenden Gründe“ gewesen, wegen dem er sich nach langem Überlegen zusammen mit seiner Familie für die Kandidatur entschlossen habe. Zum Projekt Klimakommune sagt er: „Man wäre dumm, wenn man eine solche Vorreiterrolle ohne Not aufgibt“.

Als Kontrast zu seiner aktuellen Arbeit reizt ihn beim Bürgermeisteramt „das breite Themenspektrum mit Aufgaben, die die Menschen wirklich betreffen“, sowohl in den Details wie in den größeren Entwicklungen. „Ich möchte nicht einfach Bürgermeister werden, sondern Bürgermeister von Saerbeck“, bekennt Tobias Lehberg schon jetzt. Er wohne noch in Dinslaken, im Falle seiner Wahl wollen er und seine Familien „selbstverständlich so bald wie möglich nach Saerbeck umziehen“.

Als Volljurist, Rechtsanwalt und Berater sieht er bei sich „keine ganz schlechten Voraussetzungen“ für das Amt. In beiden Positionen gehe es darum, widerstreitende Interesse zusammenzubringen und gemeinsam Lösungen zu suchen. Seine Parteilosigkeit ist Tobias Lehberg wichtig, aber unpolitisch sei er deswegen nicht. Als Bürgermeister wolle er sich gegenüber den Ratsfraktionen diese Unabhängigkeit von Parteiinteressen bewahren, eine Rolle als Moderator einnehmen und zugleich Ideen und Vorschläge auch für die großen Entwicklungslinien zur Diskussion stellen.

Tobias Lehberg hat im Frühsommer bei allen vier Ratsparteien Unterstützungsmöglichkeiten sondiert und ist bei UWG, SPD und Grünen fündig geworden. Die fachliche Qualifikation, die berufliche Erfahrung und die Persönlichkeit nennt Mechthild Lüggert als Gründe für die Unterstützung der UWG. „Der passt hierhin“, heißt es von Jost Sträter (Grüne). Auf die „guten Erfahrungen mit einem parteilosen Bürgermeister“ verweist Bernd Schweighöfer (SPD).