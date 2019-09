Die Gebäude im Bioenergiepark sind an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Gebäude verfügen über keine Heizungsräume. Wie bei jedem Mietvertrag üblich, hat der Vermieter – in diesem Falle die Gemeinde Saerbeck – sicherzustellen, dass die Gebäude angemessen beheizt werden können. Die Heizkosten rechnet die Gemeinde Saerbeck über die Nebenkostenabrechnung mit den Mietern ab, heißt es in der Verwaltungsvorlage.