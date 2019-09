Alles unplugged, ohne Strom, und vom Kinderwagen bis zum Rollstuhl alle Altersstufen dabei.

Mit vier Liedern gestaltete der Kinderwortgottesdienstkreis St. Georg zusammen mit zwei Akkordeonspielerinnen eine hübsche halbe Stunde rund um die Maispyramide, die im Licht der Laternen der Kinder und untergehenden Sonne leuchtete. Drum herum drehten sich die Kreise der Männer und Jungen, ordentlich westfälisch mit Sicherheitsabstand zum Kreis der Frauen und Mädchen bei der „Dummen Liese“, genauso wie sich die Geschichte des Lieds im Kreis dreht. Mit dem Geburtstagslied und der sportlich-bewegten „Laurentia“ strebte der generationenübergreifende Chor auch schon dem Finale mit „Oh buer, wat lost dien hei“, dem Kirmeslied, entgegen – mit Bauer im blauen Hemd, rotem Halstuch und Holzschuhen. Wer vom Chor in einer Textzeile bestätigt haben wollte, dass er schön ist, ließ sich vom Buern in die Schlange an seiner Hand aufnehmen, als Bauersfrau, Hunderüden oder Pottlecker.

Das Lambertussingen ist eine westfälische Tradition „aus einer Zeit ohne Smartphone und Playstation“, erklärte Sabine Schelleckes vom Kinderwortgottesdienstkreis. Wenn die Ernte eingefahren war und es draußen früher dunkel wurde, versammelte man sich im Licht von Kerzen und sang gemeinsam. Das symbolisiert heute der Kreis um die mit Laternen geschmückte Maispyramide.