„Ich spreche Ihnen meinen größten Respekt aus. Sie üben seit 40 Jahren einen sehr schönen Beruf aus. Der Lehrerberuf hatte und hat in unserer Gesellschaft nach wie vor eine wichtige Bedeutung“, sagte Regierungspräsidentin Dorothee Feller bei der Feierstunde: „In vielen Bereichen sind die Anforderungen an Ihren Beruf gestiegen und sind auch an sich verändernden gesellschaftlichen Voraussetzungen geknüpft. Sie begleiten junge Menschen auf ihrem Weg ins Leben. Dazu braucht man Ideen, Idealismus und Mut. Mit Stolz können Sie auf eine große Lebensleistung zurückblicken.“