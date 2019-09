Carsten Ausmann aus dem Vorstand des Verkehrsvereins hob hervor, dass der Verkehrsverein vollständig ehrenamtlich arbeite. Unter die Arme greife der Bauhof der Gemeinde. Der Arbeitsumfang sei schon „Wahnsinn“, meinte Ausmann.

Der Verkehrsverein steht in erster Linie für den Saerbecker Adventsmarkt. Die Organisation dieses Großereignisses mit etlichen tausend Besuchern aus der Region sei eine Ganzjahres-Aufgabe, erklärte Ausmann. Besonders viel Arbeit auf einmal gebe es in den Tagen und Wochen direkt vor der Veranstaltung, wenn die Advents- und Weihnachtsbeleuchtung über die Straßen und Plätze gehängt wird, die Hütten aufzubauen und der Großparkplatz am Dorfrand herzurichten sind. Der Termin für den Adventsmarkt in diesem Jahr ist Freitag, 22., und Samstag, 23. November.

In der vorangegangenen Jahresversammlung des Vereins wurden seine Kollegen Matthias Jaske und Ludger Hartken als Vorsitzende bestätigt, berichtete Carsten Ausmann.