Obwohl die Frist zum Umrüsten der Ladesäulen auf den 1. April fixiert war, konnte die Umrüstung nicht vollzogen werden, da es „keine technischen Möglichkeiten gab“, erklärte Peter Engler von der Firma B&R Energie, die für die technische Betriebsführung der Saerbecker Säulen zuständig ist, in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses. Der augenblickliche Betrieb der Ladesäulen werde zurzeit noch von den Behörden geduldet. Mittlerweile habe der Hersteller (New Motion) aber eine Möglichkeit entwickelt.

Bei der Umrüstungsaktion werden die einzelnen Säulen komplett ausgetauscht. Das kostet 500 Euro pro Säule, insgesamt also 3000 Euro. Eine neue Säule koste laut Engler 1800 Euro.

Alternative zum Austausch ist die Freigabe der Ladesäulen. „Tanken auf Gemeindekosten“, so Bauamtsleiter Andreas Fischer. Dann sei eine Umrüstung rechtlich nicht nötig. Dafür gab es in der Politik aber keine Befürworter, so dass der Ausschuss der Umrüstung einstimmig zustimmte.